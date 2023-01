Rogo alla Nespak, fumo e danni Pompieri al lavoro per ore

Era visibile da chilometri di distanza la colonna di fumo nero sprigionatasi ieri mattina poco dopo le 7 in via Damano 1 a Massa Lombarda. A provocarla è stato un incendio, non di grosse proporzioni e che non ha per fortuna arrecato conseguenze a persone, divampato in una zona isolata rispetto allo stabilimento della Nespak, storica azienda che dal 1993 fa parte del gruppo francese Guillin (realtà che fattura circa 650 milioni e che a Massa Lombarda negli ultimi 5 anni ha investito oltre 30 milioni), leader nella produzione di packaging plastico, in particolare per frutta e verdura fresche. Le fiamme si sono accese da un macchinario in cui era in corso la macinazione di bobine di polistirolo. Polistirolo che, una volta sottoposto alla lavorazione, confluisce in un silos all’esterno. Risultando circoscritto al solo macchinario, l’incendio è stato domato in tempi rapidi, anche se la quantità di fumo sprigionatasi è stata notevole, rendendo necessaria l’evacuazione di parte del personale. Subito è intervenuta la squadra antincendio di Nespak e poi sono arrivati i vigili del fuoco da Lugo, oltre ai colleghi della centrale di Ravenna. Spente le fiamme, sono seguite le operazioni di bonifica dell’area con lo svuotamento del silos. Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri della locale stazione. Intanto l’azienda, come è spiegato in una nota di Nespak, "sta ripristinando l’attività produttiva ordinaria assicurando e confermando la consegna quotidiana dei prodotti".