Rombano i motori delle Ferrari

‘Ferrari raduno’ a Milano Marittima, località che si prepara ad ospitare un evento imperdibile per tutti gli amanti delle prestigiose auto ‘rosse’. Sabato, dalle 10 alle 14.30, viale Gramsci diventerà il palcoscenico di un raduno esclusivo, dove le leggendarie rosse del Cavallino Rampante si riuniranno per una giornata indimenticabile. Organizzato con cura e passione dalla Scuderia Red Passion, l’iniziativa promette emozioni uniche per chiunque sia affascinato dalla potenza, dall’eleganza e dalla tradizione che contraddistinguono ogni vettura Ferrari. L’evento sarà un’opportunità straordinaria per gli appassionati di condividere la propria passione, scambiare storie e ammirare da vicino alcune delle auto più iconiche mai prodotte. Successivamente alle 14.30, si accenderanno i motori con destinazione la Base Aerea di Pisignano Cervia, sede operativa di uno dei più importanti Aeroporti ed Eliporti Militari d’Italia, in occasione della tradizionale Camminata della Solidarietà realizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Grama di Pisignano-Canuzzo e Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana.

L’evento è aperto a tutti gli appassionati di Ferrari e agli amanti delle auto d’epoca. L’ingresso è gratuito. Gli organizzatori invitano appassionati del Cavallino (e non solo) a partecipare all’appuntamento di questo sabato: "Non perdete l’occasione di essere parte di questo straordinario raduno, dove la bellezza delle Ferrari si fonderà con l’atmosfera incantevole di Milano Marittima", dicono. Da sempre i ’raduni’ delle Ferrari suscitano grande curiosità in tante persone; il marchio Ferrari è simbolo della grande efficenza del Made in Italy.

Per informazioni contattare l’organizzazione al numero 335/6777285.

i.b.