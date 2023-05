Romeo e Giulietta al teatro Rasi Parte dell’incasso in beneficenza

Martedì al teatro Rasi (via di Roma 39) andrà in scena ’Romeo e Giulietta’. Il primo spettacolo è in programma alle ore 19 30, con replica 21.30. Una parte dell’incasso andrà in beneficenza. Il regista Beppe Aurilia di Emagiosef: "La nostra Compagnia ha ricevuto ennesimo arresto economico ma la cultura non si può fermare – racconta –. Soprattutto quando ci sono progetti sociali che conduco da anni. Perché so benissimo di portate un po’ di luce in famiglie disfatte. Oppure ragazzi non accettati per la loro disabilità, per la loro diversità, per la loro identità. Il teatro cerca di portare tutti sullo stesso livello. Il teatro crea un equilibro mentale e fisico". Purtroppo, prosegue, "dai 150 attori ne andranno in scena solo 80 perché abbiamo voluto lo stesso debuttare con il lavoro al Rasi". Per quanto riguarda i biglietti, si potranno acquistare martedì dalle ore 19 alle 19.30 e poi dalle 20.30 alle 21.