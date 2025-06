Rontini e Curcio coi comitati degli alluvionati

Ricostruzione post alluvione: ieri la sottosegretaria alla Presidenza della Giunta, Manuela Rontini, e il commissario straordinario per la ricostruzione, Fabrizio Curcio, hanno incontrato i Comitati degli alluvionati. Presenti in viale Aldo Moro oltre una cinquantina di persone. In arrivo un’ordinanza per la prosecuzione del pagamento dei Cas, i Contributi di autonoma sistemazione. Poi monitoraggio dello stato d’attuazione dei lavori già finanziati, semplificazione delle procedure di rimborso per i privati, a partire da chi ha avuto danni per importi più bassi. E poi via ai tavoli tecnici per la messa in sicurezza del territorio in senso stretto, ’forti’ del miliardo di euro, da ripartire tra le tre Regioni.