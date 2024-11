Rubano merce per 800 euro, tre denunciati

Generi alimentari e prodotti per la casa, per un valore complessivo di 800 euro. Questo era il bottino con cui un uomo, una donna e una minorenne sono usciti da un supermercato di Riolo Terme lo scorso weekend. Per questo i tre sono stati denunciati dai carabinieri per furto in concorso. I militari della Compagnia di Faenza, con il supporto aereo di un elicottero del 13esimo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì, hanno anche effettuato diversi controlli sulle strade del Faentino, elevando diverse contravvenzioni per guida in stato di ebrezza e per l’utilizzo del telefonino. Inoltre, tre persone di origine straniera, di cui due donne, sono state denunciate per maltrattamenti contro familiari e conviventi, con attivazione del ‘codice rosso’.