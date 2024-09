Russi, una stagione tra prosa e musica

Una stagione variegata e di qualità quella del teatro Comunale di Russi. il cartellone è stato presentato ieri dall’assessore alla cultura Anna Grazia Bagnoli e dal presidente di Ater Fondazione, l’ente che gestisce il teatro, Natalino Mingrone. Maddalena Crippa, Mariangela Gualtieri, Giuseppe Battiston, Silvio Orlando Maddalena Crippa, Paolo Nori e naturalmente la russiana Elena Bucci con Marco Sgosso sono i protagonisti della prosa, che propone 8 appuntamenti; non mancano poi una serata con la danza e tre con la musica, mentre le sere del 29 e 30 ottobre sono dedicate al progetto “Il circolo delle Arti” delle Belle Bandiere di Bucci e Sgrosso. Il sipario si alza con la stagione concertistica. Si inizia il 9 ottobre con ’The look of Love’, omaggio a Bacharach, Piazzolla, Gualdi e Luttazzi della Toscanini Next, formazione orchestrale della Fondazione Toscanini,protagonista anche il 23 ottobre con un programma dedicato alla musica da film. Il terzo appuntamento con la musica, il 6 novembre vede Emanuele Ferrari interprete al di alcune delle pagine più note di George Gershwin. Il sipario sulla prosa si alza il 15 novembre su Giuseppe Battiston protagonista de ’La valigia. In viaggio con Dovlatov’ tratto da una raccolta di racconti dell’autore russo. Il 27 novembre si ride con un altro volto noto al grande pubblico: Silvio Orlando è il protagonista della commedia di Pablo Remón ’Ciarlatani’. Si annuncia come uan serata di grande poesia quella del 13 dicembre con la poetessa Mariangela Gualtieri che legge. diretta da Cesare Ronconi, il suo ‘Naturale sconosciuto’. Il 23 gennaio Paolo Nori, scrittore e traduttore della lingua russa, porta a Russi ‘Libertà. Primo Episodio’ il racconto della libertà attraverso l’opera e le figure dei poeti russi Daniil Charms e Iosif Brodskij.

Il 12 febbraio in scena c’è Don Giovanni di Molière interpretato da Arturo Cirillo, che firma anche la regia dello spettacolo. Maddalena Crippa con Alessandro Averone e Gianluigi Fogacci interpretano Anton Cechov in “Crisi di nervi: tre atti unici”, con regia di Peter Stein. Il 14 marzo l’appuntamento per gli appassionati di danza il coreografo Adriano Bolognino, che propone ‘White Room’ ispirato all’opera pittorica ‘Il ritorno del bosco’ di Giovanni Segantini. Il 4 aprile Anna Della Rosa dà vita in un intenso monologo al romanzo di Michela Murgia ‘Accabadora’, firma la regia Veronica Cruciani. Chiudono la stagione Elena Bucci e Marco Sgrosso con il nuovo spettacolo ‘Due’, riflessione sul rapporto a due attraverso dialoghi noti tratti da teatro, cinema e tv. Rinnovo abbonamenti dal 17 al 21 settembre, dal 23 al 30 ai nuovi abbonamenti Info: www.comune.russi.ra.it e www.ater.emr.it

Claudia Liverani