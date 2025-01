Sagem ingloba Casadei&Ghinassi: "Consolidata la nostra posizione"

Sagem, la storica casa di spedizioni con sede a Ravenna, ha completato ieri l’acquisizione del 100% di Casadei&Ghinassi, l’agenzia marittima e casa di spedizioni fondata al porto nel 1978. "Questa operazione – commenta Alessandro Santi, Amministratore delegato di SMC, gruppo leader nel settore logistico marittimo e terrestre di cui Sagem fa parte - non solo consolida la nostra posizione, ma ci apre a nuovi settori merceologici dove Casadei&Ghinassi ha dimostrato eccellenza e attenzione al cliente. Il valore principale risiede nel team di professionisti altamente qualificati, che continueremo a supportare e valorizzare attraverso un lavoro di squadra".

L’acquisizione è una testimonianza di fiducia nella crescita del territorio. "Ravenna continuerà a essere una piazza centrale per la logistica italiana e internazionale, anche grazie ai notevoli investimenti infrastrutturali già attuati e futuri", aggiunge Santi. Ad oggi, le società del gruppo SMC attive a Ravenna, tra cui Mirco Santi, Sfacs e Sagem, contano oltre 70 dipendenti e offrono servizi integrati di agenzia marittima, spedizioni e dogana nei settori container, rinfuse secche e liquide, agroalimentare e passeggeri.

"Questa scelta - sottolinea Gianfranco Casadei, presidente di Casadei&Ghinassi - rappresenta una garanzia di continuità per l’azienda. Entrare a far parte di un gruppo dinamico e strutturato come SMC, che condivide i nostri stessi principi di valorizzazione delle risorse umane, permette di guardare al futuro con fiducia". Casadei&Ghinassi ha un organico di 28 persone e opera in diversi settori, tra cui prodotti siderurgici, container, merci varie, fertilizzanti. "Con questa acquisizione – conclude Santi – Sagem e il gruppo SMC rafforzano la loro leadership e capacità di offrire soluzioni logistiche innovative".

m.v.v.