"Sai quando parti, non quando arrivi"

Maria Trevisani, residente di Porto Fuori, racconta: "Per arrivare a Ravenna, sai quando parti ma non sai quando arrivi. Facendo il tragitto obbligatorio dalla via Classicana e uscendo a Punta Marina, ci metti almeno dieci minuti in più, ma poi dipende dal traffico. Negli orari di punta, ci vuole molto più tempo perché ovviamente è anche aumentato il numero di auto che passa in via Canale Molinetto. Fortunatamente, a Porto Fuori c’è quasi tutto, dalla farmacia, all’alimentari, alle Poste. Ma, essendo un paese un po’ anziano, noi ci preoccupiamo principalmente di una cosa: quanto ci metterebbe l’ambulanza a portarci in ospedale dovendo fare l’altro giro?".