Scontri dopo la partita di calcio S.Pancrazio-Bagnacavallo: 8 daspo

Ravenna, 21 settembre 2024 – Otto Daspo (acronimo di Divieto di accedere alle manifestazioni sportive), di cui due con obbligo di firma. Ad emetterli, nei confronti di altrettanti soggetti che nel pomeriggio di domenica scorsa (15 settembre), a San Pancrazio di Russi, avevano partecipato attivamente ai gravi disordini in occasione dell’incontro di calcio (prima giornata del campionato di Prima Categoria) tra la squadra di casa ed il Bagnacavallo, è stato il Questore di Ravenna, Lucio Pennella.

I provvedimenti sono stati adottati al termine dell’immediata istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine sulla base dei primi accertamenti investigativi forniti dalla Digos e dalla Stazione Carabinieri di Russi. Solo grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine, le violenze e gli scontri, causati da entrambe le tifoserie, non hanno determinato gravissime conseguenze. Sul luogo, il personale di polizia intervenuto aveva rinvenuto a terra sassi di svariate dimensioni, bastoni di bandiere in materiale plastico, cinture e lucchetti per catene.

I fatti, che hanno avuto una vasta eco negativa nell’opinione pubblica, hanno rimarcato il grave e antisociale comportamento tenuto in ambiente sportivo anche alla presenza di minori, ledendo i positivi valori incarnati nello sport. A carico dei predetti sono stati notificati i provvedimenti amministrativi di Divieto di Accesso a Manifestazioni Sportive, che vieterà loro di assistere a tutte le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali per un periodo compreso tra i cinque e gli otto anni.