Scontro auto scooter su via Albergone

È stato trasportato in elicottero al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena il 45enne che ieri mattina a Bagnacavallo, mentre in sella a uno scooterone percorreva (con direzione di marcia Lugo-Ravenna) il tratto della San Vitale denominato via Albergone, per cause al vaglio del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale della Bassa Romagna è venuto a collisione con una Land Rover Discovery che lo precedeva.

Vettura al cui volante c’era una 25enne che, alla luce di una prima ricostruzione, stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in via Cà del Vento. In seguito al violento impatto il 45enne, che risiede in una frazione bagnacavallese, ha sfondato il lunotto posteriore della Land Rover, per poi cadere rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’elicottero di Ravenna Soccorso, oltre al personale della Polizia Locale della Bassa Romagna. Dopo aver ricevuto le prime cure sull’ambulanza, il motociclista (rimasto cosciente) è stato caricato sul velivolo, decollato con un codice di media gravità per il Bufalini. La giovane conducente, visibilmente provata per l’accaduto, è stata invece trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale.

Un tratto della San Vitale è stato inizialmente interdetto al traffico in entrambi i sensi di marcia, ed in seguito regolato a senso unico alternato.

lu.sca.