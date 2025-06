Secondo semaforo in piazza del Popolo, è il 1972

Nel marzo del 1972 a Faenza fu varato il primo piano del traffico in centro: a fine mese entrò infatti in vigore una serie di sensi unici che riguardò quasi tutte le strade (all’epoca erano ben poche quelle in cui già era in vigore un unico senso di marcia: fra queste, la più importante era via Severoli). Quell’impianto di 53 anni è ancora oggi in vigore con la sola eccezione di corso Matteotti che nel ‘72 era a senso unico verso il centro la qual cosa comportò l’installazione del semaforo all’incrocio con via Severoli. Altro semaforo in corso Garibaldi, incrocio con viale delle Ceramiche.

A cura di Carlo Raggi