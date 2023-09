Serata argentina al Pavaglione con ’Anna Serova & Tango Sonos’

La celebre violista Anna Serova è la protagonista del penultimo concerto del 23esimo Emilia Romagna Festival. Oggi alle 21 al Pavaglione di Lugo, la rinomata interprete insieme ai virtuosi del tango argentino Antonio Ippolito al bandoneon e Nicola Ippolito al pianoforte e con i danzatori Danilo Maddalena e Pamela Maouad, porterà in scena “Tango all’Opera”, un progetto realizzato con gli arrangiamenti del compositore Roberto Molinelli, nel quale la grande tradizione dell’opera italiana incontra i ritmi del tango e del folclore argentino. Il progetto “Tango all’Opera” nasce dalla passione per il Tango di Serova e Molinelli e prima ancora di diventare uno spettacolo è uscito come CD nel 2021 per l’etichetta Recantus Classics. Ad accompagnare Anna Serova e i Tango Sonos, le sinuose movenze di due talentuosi tangueros, Pamela Maouad e Danilo Maddalena, arrivati primi fra gli italiani al Campionato del Mondo di Tango 2019 a Buenos Aires. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti; non serve prenotazione.