Serata jazz domani al locale iGinGini

Ultima serata jazz, domani a Ravenna con l’ultimo giovedì d’autore al Locale iGinGini in via IX Febbraio. La serata inizierà alle 18 con la mostra fotografica di Deborah Lorenzi, un’occasione per immergersi nell’arte visiva prima di entrare nel vivo della musica.

L’appuntamento clou della serata è il sempre apprezzato ’Jazz e Jam live’, un momento di connessione e creatività attraverso le note che hanno incantato il pubblico durante tutta la stagione grazie alla presenza di numerosi musicisti.

Venerdi e sabato il locale ospiterà il palinsesto dedicato agli over 30 e agli universitari, con serate sempre più belle ed affollate che hanno reso indimenticabile questa stagione.