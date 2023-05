"Serve legge speciale per azzerare Tari-Imu"

Era presente anche l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi all’incontro fra istituzioni e Tavolo degli agricoltori che ha avuto luogo ieri nella sala del consiglio comunale. Assieme a loro i sindaci della provincia di Ravenna, il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri, i consiglieri regionali Andrea Liverani e Manuela Rontini e i rappresentanti del Consorzio di Bacino della Romagna Occidentale. L’obiettivo è quello di portare in Regione e nei Comuni "richieste di chiarimenti e soluzioni sul tema dell’agricoltura, in un momento difficile per il settore in particolar modo dopo l’evento alluvionale di inizio maggio".

Isola ha ribadito "l’importanza di un lavoro di sintesi in collaborazione con i parlamentari del territorio, per farsi portavoce della richiesta dell’introduzione di una legge speciale da parte dello Stato per poter azzerare alcune tasse locali come Tari e Imu". Richiesta sostenuta anche da Cna e Confartigianato, nei giorni scorsi in visita sui luoghi del sisma. Un provvedimento legislativo speciale è quello che chiede a Governo e Parlamento anche la Regione, con l’obiettivo di "ottenere le risorse necessarie a indennizzare mezzi, strutture e produzioni, con provvedimenti veloci e finanziamenti subito disponibili. La Regione – ha continuato Mammi – sta destinando risorse dello Sviluppo Rurale per il dissesto idrogeologico e per gli invasi, sui quali sono stati messi sette milioni di euro, e ne sono disponibili altri venti. Serve un adeguato sostegno alle nostre imprese. Nelle prossime ore scriverò al ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida per richieste puntuali per l’alluvione e le gelate che nelle scorse settimane hanno colpito il settore ortofrutticolo, perché si intervenga sulla frutticoltura in modo strutturale"

f.d.