Sesso in auto: due denunciati per atti osceni in luogo pubblico

Cervia-Milano Marittima (Ravenna), 28 aprile 2025 – Tra le persone denunciate nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima in occasione dei diversi servizi di controllo del territorio messi in campo con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate dai giovani e presso la stazione ferroviaria di Cervia, ne figurano due indagate per atti osceni in luogo pubblico, in quanto sorprese a compiere atti sessuali all’interno dell’auto parcheggiata lungo una via in prossimità di strutture sportive.

Sempre nel weekend appena trascorso il personale dell’Arma ha denunciato a piede libero tre persone sorprese al volante della propria auto con un tasso alcolemico rispettivamente di 2,24 (oltre quattro volte il consentito), 1,24 e 1,33 grammi di alcol per litro, mentre un’altra persona è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi al test dell’etilometro.

Un uomo è stato invece indagato in stato di libertà per essersi posto alla guida dell’auto dopo aver assunto sostanze stupefacenti. In tutti questi casi è prevista la sospensione della patente di guida. Altri sei giovani, cinque dei quali minorenni, sono stati invece segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di modiche quantità di hashish. Inoltre, nel corso dei servizi svolti nel centro di Milano Marittima, tre giovani sono stati sanzionati ai sensi dell’art. 17 del ‘Regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Cervia’ in quanto consumavano bevande alcoliche in luogo pubblico dopo le 22. Condotta che è punita dal predetto regolamento con una sanzione amministrativa fino a 500 euro.

Un’altra persona è stata sanzionata in quanto sorpresa ad espletare bisogni fisiologi in strada, condotta che anche in questo caso è punita con una sanzione di 500 euro. Infine una persona straniera è stata denunciata in quanto risultata irregolare sul territorio nazionale.