Settant’anni di Lions: "Numerose iniziative"

Il Lions Club Ravenna Host, giunto al 70esimo anno sociale, ha presentato ieri alcune delle attività previste per i prossimi mesi e che puntano a coinvolgere tutta la cittadinanza.

Il nuovo presidente Luca Scarabelli ha spiegato: "Il nostro club è il più antico tra i quattro club Lions ravennati, l’obiettivo è sempre stato metterci al servizio della città con iniziative di solidarietà ma teniamo molto anche ad iniziative di cultura diffusa. Quest’anno abbiamo pensato di abbinare un’iniziativa pubblica ai nostri consueti appuntamenti con autori, artisti e studiosi cui assistiamo periodicamente come soci. Pertanto, il secondo e il quarto lunedì di ogni mese, l’ospite invitato per l’incontro con i nostri soci farà prima una conferenza aperta a tutti presso la sala Ragazzini di Largo Firenze. Gli incontri spazieranno da presentazioni di libri ad argomenti di carattere vario, dall’arte alla sanità, dalla cultura alle tradizioni locali. Le tematiche saranno molto varie e speriamo che in tanti abbiano piacere a partecipare. Il primo incontro si terrà lunedì 14 alle 19 e vedrà protagonista Linda Traversi che parlerà del suo ultimo libro ‘Il riparatore di sogni’, una lettura dedicata ai ragazzi ma che consiglio molto anche agli adulti". Già fissate anche le due serate successive, sempre con inizio alle 19: lunedì 11 novembre sarà dedicato all’arte con la professoressa Paola Babini dell’Accademia di Belle arti di Ravenna che parlerà di ’100 anni di mosaico’, lunedì 25 novembre sarà invece dedicato alla salute e prevenzione con Alessandro Silvani, professore associato di Fisiologia all’Università di Bologna, che parlerà dell’importanza del sonno. Gli appuntamenti proseguiranno poi fino a primavera inoltrata.

Luca Scarabelli insieme ad Antonio Medri, presidente del comitato soci, hanno poi ricordato le iniziative di solidarietà che si terranno nelle prossime settimane, come la pedalata di domenica prossima dallo chalet dei giardini pubblici al bagno Baloo di Punta Marina cui aderiscono tutti i Lions Clubs ravennati con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei territori colpiti dall’alluvione di settembre. Il 16 e 17 novembre sarà poi un fine settimana ricco di attività: in occasione della giornata mondiale del diabete, in piazza dell’aquila, sarà attivo un presidio per fare lo screening glicemico. Contemporaneamente i soci Lions saranno presenti in diversi supermercati per la colletta alimentare.

Valeria Bellante