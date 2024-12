Si cercano idee per via Emaldi 20

In via Emaldi 20 a Lugo nasceranno nuovi spazi di aggregazione: a dargli una forma saranno anche i cittadini, con il proprio contributo di idee. Il percorso partecipato di ’Emaldi20’ è infatti aperto a tutti, e in particolare ai giovani. Per chi volesse dire la propria è disponibile un questionario online al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLdrPtI6jIQ1B_JA4XTdgg8ud2QyluVM5_SUKKqwyPRrCkjw/viewform. È possibile partecipare fino domani.

Il progetto complessivo di via Emaldi 20 porterà alla creazione di spazi urbani capaci di ospitare più realtà: un auditorium, uno spazio dedicato ad attività formative sulle nuove tecnologie (laboratori aperti nell’ambito del progetto Atuss ’Open labs’) e dei locali da destinare a nuove funzioni e ad attività aggregative.