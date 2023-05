Si cercano impiegati per società di servizi

Cercasi un impiegato, scadenza il 1 luglio 2023. Società di servizi di Ravenna, con la possibilità di trasferta presso le altre sedi provinciali di Lugo e Faenza, richiede un impiegatoa. L’offerta è valida esclusivamente per le categorie di orfani, vedove o profughi: per candidarsi occorre contattare il Centro per l’impiego di Ravenna inviando il curriculum all’indirizzo di email [email protected] indicando il codice 6882023. La figura richiesta deve occuparsi di battitura testi e inserimenti dati al computer, utilizzando programmi di videoscrittura, calcolo e gestionali specifici, e del rapporto con gli utenti. È necessario essere automuniti ed è preferibile un’esperienza pregressa nella mansione. È richiesta una buona conoscenza del pacchetto Office ed è gradita la conoscenza della lingua inglese parlata. Il contratto è a tempo determinato con orario part time da definire.