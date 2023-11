Si è costituito l’associazione Amici del ciclismo. Ora si attende il Bike Park (nel 2025)

Si è formalmente costituito in associazione il Comitato Amici del Ciclismo di Ravenna che, dopo aver lanciato nel febbraio 2021 la petizione per chiedere all’Amministrazione comunale la realizzazione di un Bike Park in città, saluta l’ingresso nel sodalizio di nuovi membri e si appresta a impegnarsi in nuovi progetti.

Mentre la progettazione esecutiva del Bike Park è in corso – a gennaio 2024 è prevista l’apertura del cantiere all’ex ippodromo – si dovrà attendere l’inizio del 2025 per vedere i primi ciclisti allenarsi.