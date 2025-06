Si è spento a 70 anni Danilo Pittola

È venuto a mancare per un malore improvviso Danilo Pittola, 70 anni pensionato, ex dipendente comunale, personaggio molto noto a Faenza per la sua attività musicale e come ex dirigente del Rione Verde. A ricordarlo anche Giordano Sangiorgi, patron del Meeting delle etichette indipendenti.

"Ciao Danilo – ha scritto Sangiorgi in un post su Facebook –. È scomparso l’altra notte uno dei fondatori e promotori di Faenza Rock 40 Anni fa e del Rock a Faenza tra Centri Giovani e Rioni. E proprio in questi giorni ci eravamo visti al Bar Simbol per parlare di un remember a settembre tipo ’RockPalio’. Che dispiacere".

Ancora le parole di Sangiorgi: "È stato un grande del rock faentino degli anni ‘80 e ‘90 coi mitici Pharaons. Dedicheremo a lui questo ricordo perché è uno dei grandi pionieri del rock faentino".

Il funerale di Danilo Pittola avrà luogo domani pomeriggio, sabato, con partenza alle 14,15 dall’Obitorio dell’ospedale civile per il cimitero dell’Osservanza in attesa di cremazione. Lascia la moglie e i figli.

Gabriele Garavini