Simone Lucchi eletto segretario locale di Forza Italia

Simone Lucchi è stato eletto ieri segretario comunale di Forza Italia durante il congresso al quale erano presenti Rosaria Tassinari, coordinatrice Regionale di Forza Italia, e il segretario provinciale Fabrizio Dore. Nel corso del suo intervento, Lucchi ha criticato l’amministrazione per "gli aumenti non concordati della tassa di soggiorno, del costo dei parcheggi a pagamento, l’aumento della Tari e la mancanza di chiarezza sulla Tariffa Puntuale, insieme all’emissione tardiva e non concordata di ordinanze riguardanti la prossima stagione turistica".