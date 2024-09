Soccorritori all’opera. Anziana portata via a spalla. Tensione in via Fossa

In via degli Estensi, traversa di via Provinciale Cotignola, a Lugo est, ieri mattina si sono concentrati i soccorritori.

In fondo alla strada senza uscita abita Emma Fiorani, 84 anni. "Mia mamma sta qui da una vita – dice la figlia Emanuela Cornacchia, arrivata qui insieme al compagno da Bagnacavallo dove vivono –. Per fortuna a casa nostra ci siamo salvati ma qui da ieri è arrivata l’acqua e mia mamma si è molto spaventata. Ora stiamo aspettando che la portino via: cammina male e non riusciamo a spostarla da soli". Intorno alle 10.30 sul posto c’è un’unità del Primo nucleo operatori subacquei della guardia costiera di San Benedetto del Tronto in attesa del gommone per recuperare l’anziana. "Eravamo qui dalla settimana scorsa per attività istituzionali – spiega il capitano di corvetta Alessandro Minò, vice comandante nel nucleo –. Vista l’emergenza, ci siamo riconvertiti in attività di soccorso. Finora abbiamo svolto una decina di interventi di recupero di persone anziane e bambini". Ora tocca alla signora Fiorani che, visto il ritardo dell’arrivo del gommone, viene portata in salvo in braccio. "Sono contenta" dice, prima di salire in auto con la figlia e il compagno di lei. Il comandante del Primo nucleo operatori subacquei della guardia costiera di San Benedetto del Tronto, capitano di corvetta Giuseppe Simeone, racconta che "stiamo facendo verifiche sulla popolazione in difficoltà in via Fossa. È arrivata una richiesta di cibo da una famiglia e stiamo aspettando indicazioni per andare".

In via Fossa, traversa di via Oriani a due passi dalla stazione delle corriere di Lugo, la situazione è critica: l’acqua supera il metro e in mattinata è arrivata anche la sindaca Elena Zannoni. A intervenire è una squadra del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta), arrivata dalla Toscana dopo essere stata allertata dal Dipartimento di Protezione civile nazionale. "Siamo arrivati a Lugo ieri mattina (giovedì, ndr) – spiega Luca Crippa, responsabile nazionale del soccorso acquatico del Cisom –. Subito abbiamo effettuato un sopralluogo con controllo del livello che a Lugo est è arrivato a un metro e 30. Poi abbiamo effettuato trasferimenti di persone. In particolare persone molto anziane, di 90 anni circa, che non volevano lasciare le abitazioni. Una signora invece aveva paura a restare in casa e allora l’abbiamo recuperata e portata all’hub allestito alle scuole Baracca (dove ieri gli sfollati ospitati erano una quarantina, ndr)". Arrivata in via Fossa, la squadra del Cisom raggiunge i cittadini affacciati alle finestre del primo piano delle abitazioni, insieme a un nucleo sommozzatori della guardia di Finanza e a due agenti di polizia. "Dovete mettere un muro, aiutateci – urla Maria Maiolo, che vive qui insieme al marito e ai due figli –. Ci siamo allagati un’altra volta, come a maggio dello scorso anno. Stavamo sistemando tutto, doveva venire l’imbianchino la prossima settimana ma ora come si fa? Al piano terra siamo rimasti senza luce. Abbiamo scorte di cibo per uno o due giorni, poi speriamo bene". Anche Vincenzo Fiorentini abita in via Fossa e, affacciato alla finestra, dice che "se l’acqua non si abbassa me ne vado domani, ma speriamo che la situazione migliori". Intanto l’acqua, per fortuna, defluisce anche se lentamente.

Milena Montefiori