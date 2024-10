Socjale, si apre il sipario. Oggi musica e solidarietà

Parte oggi la prima parte della 35esima stagione del teatro Socjale di Piangipane (via Piangipane 153).

Stasera alle 21.30 (orario d’inizio per tutti gli spettacoli della rassegna), ci sarà il concerto del pianista Vittorio Bonetti, che insieme alla band ripercorrerà i grandi successi della musica italiana. Il concerto di stasera avrà anche un risvolto solidale, e l’intero incasso della serata sarà devoluto a sostegno dei cittadini alluvionati. Il biglietto di ingresso costerà 15 euro.

Tutti i concerti, ad eccezione di quello in programma mercoledì 4 dicembre, andranno in scena di venerdì. Settimana prossima, il primo novembre, ci sarà la ’Barcelona Gipsy Balkan Orchestra’, mentre l’8 il protagonista sarà Giacomo Toni. Si proseguirà il 15 con ’Andy & The Bowieness’, un omaggio a David Bowie. Il 22 è il turno di Cristian ’Cicci’ Bagnoli con il progetto ’Rockopera’ mentre il mese di novembre verrà chiuso da ’Joyce & The Jammers’.

Dicembre verrà inaugurato da Lachy Doley (il 4), soprannominato il ’Jimi Hendrix dell’Hammond Organ’, mentre il 6 si esibirà Rachele Bastreghi, membro del gruppo Baustelle. Venerdì 13 suoneranno Daniele Di Bonaventura & gli archi della Cherubini; il 2024 si concluderà la settimana successiva, il 20 dicembre, con l’esibizione di Michele Luppi Band, con brani dell’hard rock anni ’70 e ’80.

Il primo e unico concerto di gennaio è previsto il 10, dopo la pausa natalizia, quando sul palco del Socjale salirà il ’Bermuda Acustic trio’.

Per info. e prevendite www.teatrosocjale.it o 327-6719681.