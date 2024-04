Solarolo, lavori in piscina "per aprire in estate"

Sono sempre più concrete le speranze di una riapertura estiva della piscina di Solarolo. Già da qualche giorno infatti si registrano confortanti movimenti intorno all’impianto natatorio comunale, ed oltre ai cancelli socchiusi in via Kennedy, conferiscono ancora più praticità gli atti formali con cui, nei giorni scorsi, sono stati assegnati i primi lavori di ripristino. Due saranno i lotti attraverso i quali saranno ripristinati gli ambienti duramente colpiti dall’alluvione di maggio. Con il primo, da 300mila euro, si interverrà sulla vasca all’aperto, sugli impianti, sugli spazi verdi e sul campo da ‘beach tennis’. Il secondo invece, per un importo pari 220mila euro, riguarderà gli interventi sulla struttura del bar e ristorante. Per quest’ultimo stralcio bisognerà attendere l’autunno. Immediato invece sarà il cantiere che riguarda la parte esterna, con previsioni di riapertura del complesso al pubblico scaramanticamente incerte ma individuate nella prima metà di giugno. "Molto dipenderà dalle condizioni meteorologiche, ma l’obiettivo resta la riapertura estiva" ha spiegato Roberto Carboni, dirigente della società Nuova Co.Gi.Sport che per avvallimento tecnico supporta i gestori della piscina comunale, ovvero il Centro Sub Faenza. "Purtroppo con l’alluvione è stato colpito tutto l’impianto – ha chiarito Carboni –, la piscina, la zona ristorante, i locali elettrici e le funzioni tecnologiche. Abbiamo eseguito sopralluoghi e sovrinteso le operazioni preliminari cercando di capire cosa si poteva salvare, cosa c’era da fare e dove invece era necessario intervenire". Proprio per via dei gravi danni lo scorso anno la piscina non fu agibile, eccezion fatta per il punto ristoro esterno: "L’estate scorsa la piscina era completamente chiusa, era aperto il solo il chiosco esterno, con una parte parziale della cucina funzionante", condizioni che si sono perpetrate anche in inverno.

Per questo motivo il cantiere partirà a brevissimo. Antonio Marcelli, presidente del Centro Sub Faenza che gestisce l’impianto spiega: "I lavori sono partiti. Il prato forse andava fatto a settembre ma l’appalto è stato assegnato solo adesso. In ogni caso speriamo che il tempo ci assista e di riuscire a riaprire la iscina per giugno".

Il primo stralcio prevede interventi di manutenzione negli spogliatoi, nella sala macchine, e sarà installato il nuovo telo della piscina. Ad occuparsene sarà la Cmcf di Faenza, aggiudicataria dell’appalto da oltre 250mila euro. Per il ripristino delle recinzioni e del campo da beach tennis invece l’intervento sarà a cura della ditta forlivese Venturelli Romolo, che avrà a disposizione quasi 11mila euro. Il lavoro sulle aree verdi spetterà alla ditta fusignanese Spazi Verdi, assegnataria dell’appalto sotto soglia da meno di 5mila euro. Il resto dello stanziamento, circa 30mila euro sarà impiegato per eventuali imprevisti. L’opera è cofinanziata dal Ministero dello Sport e da risorse proprie dell’Ente.

Damiano Ventura