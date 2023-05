"Sospendere subito i mutui"

A seguito della dichiarazione del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza per l’ Emilia Romagna a motivo dei forti nubifragi che hanno colpito la regione nei giorni scorsi, l’ABI-Associazione bancaria italiana, presieduta da Antonio Patuelli (foto), invita le banche a dare "immediata attuazione alla sospensione dei mutui, appena i provvedimenti e le ordinanze istituzionali saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale". Dal punto di vista pratico sarà la Protezione Civile, "attraverso una apposita ordinanza" a fornire "tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui".

Proprio per assicurare dovunque tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l’ABI ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori.