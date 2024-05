Spettacoli circensi e musica ad Artevento

La 44° edizione del più longevo Festival Internazionale chiude oggi con un ricco calendario di eventi. Il primo appuntamento è previsto alle 10.30 alla reception di Artevento presso la Fiera del Vento Nord, dove fino alle 18.30 sarà possibile procurarsi l’annullo postale celebrativo dedicato a Guglielmo Marconi, che storicizza il suo utilizzo dell’aquilone a scopo scientifico, realizzato dal servizio postale temporaneo di Filatelia Poste Italiane. In collaborazione con la Fondazione Guglielmo Marconi e il Museo Marconi, Artevento Cervia rivolge il suo omaggio al grande scienziato bolognese in onore dei 150 anni dalla sua nascita, anniversario che ricorre il 25 aprile. Si prosegue alle ore 11 con il concerto della Banda Musicale "N.Bonanni" di Cupramontana nell’Area delle esibizioni, seguito alle 11.30 dallo show del Circo Madera – circo contemporaneo coprotagonista di questa edizione – intitolato "A ruota libera" e allestito presso il tendone accanto al Kite Circus Village in Piazza Premi Nobel. Si tratta di uno spettacolo comico acrobatico su ruota tedesca che miscela teatro comico, circo e arte di strada e che vede la partecipazione dell’ideatore Roberto Sblattero.

Alle 15.30 altra rappresentazione circense - "Gran Cabaret Madera" - con una replica prevista alle 17.30, che chiuderà il calendario degli spettacoli del Circo di quest’anno. Alle 14, presso l’Area delle esibizioni con il momento dedicato alla Corea – Ospite d’Onore di questa edizione, scelto a motivo della ricorrenza dei 140 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea – intitolato "Korea Special Guest 2024". Segue alle 14.30 la Sky Gallery con la rassegna delle delegazioni ospiti: quest’anno se ne contano ben 50 provenienti dai 5 continenti, che con la loro partecipazione hanno dato vita ad un’edizione da record mai vista prima d’ora. Nella stessa location alle 15.30 arriva il tanto acclamato "Volo del fenicottero, alle 16.30 torna il talentuoso artista olandese Dick Toonen mentre alle 17 il consueto appuntamento con "Sport Kite Show".

i.b.