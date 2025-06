Stefan Schwoch alla Partita del Cuore: triangolare benefico al Benelli per l'Advs

Ci sarà anche Stefan Schwoch alla Partita del Cuore, triangolare benefico in programma domani sera, dalle ore 20, al Benelli. Il grande bomber ex giallorosso, che con 30 reti (21 in C1 e 8 in B) contribuì al ritorno nei cadetti del 1996 e al miglior piazzamento della storia del calcio ravennate con l’8° posto in B del ’97, non ha voluto mancare all’evento organizzato a sostegno dell’Advs (l’associazione dei donatori di sangue dell’ospedale).

Sarà l’ex attaccante di Venezia, Napoli, Torino e Vicenza una delle guest star più importanti. Il parco dei protagonisti si è dunque arricchito nelle ultime ore, e non solo con Schwoch. Dopo gli annunci di Giorgetti, D’Aloisio, Zauli e Pregnolato, hanno confermato la propria partecipazione anche altre storici protagonisti del calcio ravennate come Atzori (reduce dalla finale playoff di serie D persa sulla panchina della Scafatese contro la Reggina), Chomakov, Riccardo Innocenti e Torrisi.

A tirare le fila sarà Emilio Manzani, storico team manager degli anni della presidenza Corvetta, ed un grande allenatore come Andrea Mandorlini, che siederà in panchina per coordinare il team. Accanto al Ravenna di ieri ci sarà il Ravenna di oggi, rappresentato dal presidente Ignazio Cipriani e dai membri della dirigenza del club giallorosso, che scenderanno in campo, uniti a sostegno della causa benefica.

Il triangolare vero e proprio vedrà affrontarsi le formazioni dei tifosi, degli sponsor e dello staff del club giallorosso, mentre negli intervalli ci sarà spazio per la sfilata del settore giovanile del Ravenna e per le straordinarie esibizioni delle atlete dello Zodiaco. Lo Zodiaco porterà infatti al Benelli il gruppo silver, categoria open, che si esibirà in due coreografie ispirate alla mitologia greca, ovvero Le Amazzoni e Prometeo, tratte dall’ultimo spettacolo andato in scena al teatro Alighieri. Insieme a loro, anche le ginnaste più giovani proporranno due coreografie di hip hop, dedicate a Zeus e Athena, per un connubio inedito tra sport, danza e racconto mitologico.

L’ingresso sarà possibile con un biglietto dal valore simbolico di 5 euro. I cancelli dello stadio apriranno alle 19, mentre il fischio d’inizio del primo incontro è previsto per le 20.