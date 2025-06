Stefano Mazzesi e il suo romanzo

Il parco del museo Classis (via Classense 29) oggi dalle 18.30 ospita l’autore Stefano Mazzesi per la presentazione del suo romanzo ‘Come asfalto sui prati’ (Clown Bianco, 2025). L’appuntamento rientra nella rassegna di incontri estivi curata dal Punto Lettura Classe. Presentato in anteprima all’ultimo Salone del Libro di Torino e premiato allo scorso Festival Giallo Garda, ‘Come asfalto sui prati’ è un romanzo di formazione che racconta un viaggio sulle strade di un’Europa diversa da quella attuale, sullo sfondo dell’estate del 1985. Ingresso libero. Info. puntoletturaclasse@gmail.com. In caso di pioggia l’incontro si terrà al Punto Lettura.