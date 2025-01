Strutture turistiche extralberghiere: lunedì un primo incontro

L’ospitalità è il cuore della Romagna, e l’associazione Bed & Breakfast e Room & Breakfast by Confartigianato della provincia di Ravenna è impegnata da oltre un decennio per valorizzarla. Lunedì 13 gennaio allee 18 presso la Sede provinciale di Confartigianato in Viale Berlinguer 8 a Ravenna, tutti gli operatori del settore extralberghiero di Ravenna, Cervia e Russi sono invitati ad un incontro nel corso del quale l’associazione presenterà i suoi servizi per supportarli: nuovo sito per le strutture aderenti, convenzioni sconto per gli i ospiti e le proprie attività, mappe della città, consulenza per gestire in modo semplice la propria struttura. Info:www.confartigianato.ra.it