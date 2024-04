Studenti in visita alla Secomar 4 Studenti dell’Itis ’Nullo Baldini’ di Ravenna visitano la nave Secomar Quattro per apprendere tecniche di bonifica marina. Iniziativa della Fondazione Marevivo per promuovere l’educazione ambientale tra gli studenti nautici. La nave, di proprietà della Secomar Spa, svolge importanti attività di salvaguardia ambientale e gestione dei rifiuti liquidi.