Successo di Rossini Open, rassegna realizzata fuori dalla struttura

Quella che va a concludersi oggi è la quarta edizione di ‘Rossini Open’, la rassegna concertistica promossa dal Teatro Rossini e realizzata fuori dalla struttura, ancora alluvionata. "Si chiude con il quindicesimo concerto proposto da un’orchestra composta da sole donne, l’Orchestra Olimpia, diretta da Francesca Perrotta e con Roberta Pandolfi al pianoforte - spiega il direttore del teatro, Giovanni Barberini –. Quest’anno abbiamo voluto declinare il nostro festival in gran parte al femminile con, oltre all’Orchestra Olimpia, la Maestra taiwanese Yi-Chen Lin e Cristina Zavalloni che hanno proposto il Pierrot Lunaire di Shoenberg, le cantanti Chiemi Wada, Laura Zecchini, Leonora Sofia, Jennifer Turri e Elisa Prosperi; una serata interamente dedicata alla compositrice Silvia Colasanti prodotta dal Teatro Rossini; un’altra condotta dalla sassofonista statunitense Caroline Halleck e un’altra ancora accompagnata dalla pianista russa Natalia Pegarkova".

L’Orchestra Olimpia ha inaugurato nello scorso gennaio ‘Pesaro Capitale della Cultura 2024’ alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Conclude il nostro festival – sottolinea il direttore – in segno di amicizia tra le città di Pesaro e Lugo, nel nome di Gioachino Rossini". Numeri in aumento quelli degli spettatori della rassegna, che quest’anno toccherà le 1.100 unità, contro le 994 di anno scorso. "Nulla a che vedere con l’unica edizione che riuscimmo a fare in teatro - rimarca il direttore - che toccò le 3.000 presenze, ma siamo molto contenti di come si sia affermata questa rassegna nei suoi quattro anni di vita".

m.b.