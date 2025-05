T&C-Traghetti e Crociere è del Gruppo Grimaldi

Daniele Rossi, commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Ravenna, e Vincenzo Scarlato in rappresentanza del Gruppo Grimaldi, di cui è direttore finanziario, hanno sottoscritto ieri l’atto di cessione delle quote della società T&C-Traghetti e Crociere, che ora è ufficialmente del Gruppo Grimaldi. Il prezzo è stato di 25 milioni di euro. Si apre in questo modo una fase nuova per il terminal sulla Baiona, che ora appartiene al primo gruppo armatoriale al mondo per merci rotabili ed è immaginabile uno sviluppo dell’attività con ricadute importanti anche sull’economia del territorio.

m.v.v.