Ora è in carcere per tentato omicidio. Il bar Cristallo messo sotto sequestro

Al netto dell’interrogatorio in caserma davanti al pm finito poco prima delle 21 di ieri dopo quasi due ore, al 52enne è stato applicato un fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio. L’uomo è poi stato accompagnato in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. Si è dimostrato molto collaborativo consegnando ai carabinieri anche il grosso coltello a scatto con cui ha colpito il 23enne e spiegando che lo portava appresso per tagliare il cibo. Ha inoltre sostenuto che tutto è degenerato a partire da questioni familiari e che si è trattato di reazione d’impeto. Il giovane ricoverato al Bufalini in prognosi riservata, non si troverebbe al momento in pericolo di vita anche se ha riportato, tra le altre cose, la perforazione di un polmone e la rottura dell’osso iliaco. Il pm ha infine deciso per il sequestro del bar teatro degli eventi, il Cristallo.