Torna Lugo Vintage Festival con uno spazio per i ragazzi

Lugo si appresta a diventare la capitale del vintage per ben 10 giorni con un nuovo angolo gratuito dedicato a giovanissimi espositori. Il festival dedicato a oggetti e abbigliamento di altri tempi riserva nuove sorprese a partire dal raddoppio dell’edizione autunnale attesa ad ottobre. "Abbiamo ricevuto così tante richieste al momento delle iscrizioni a febbraio che non potevamo lasciare così tanta gente a casa – spiega Ilaria Laghi, responsabile della segreteria organizzativa di ’Vintage per un giorno’ –. Da qui l’idea di fare una doppia edizione con la vintage week nel mezzo". La struttura della prossima edizione del Lugo Vintage Festival si snoderà quindi su due weekend. Il primo del 12-13 ottobre sarà dedicato principalmente agli espositori che non hanno mai partecipato e ai creativi che di solito faticano a trovare spazio. "Nel nostro market infatti privilegiamo il collezionismo tout court – continua Laghi – qundi siamo lieti di dare un’attenzione in più alla creatività e artigianalità sempre in chiave vintage".

La seconda edizione del 19-20 ottobre lascerà spazio a 300 espositori completamente diversi dai precedenti, che uniscono una parte di quelli già presenti nell’edizione di aprile ad altri nuovi, con eventi collaterali diversi. "Nel primo weekend inoltre – sottolinea Laghi – sperimenteremo una nuova area denominata Next Vintage Generation, dedicata a tutti gli espositori "di domani" ovvero ai giovanissimi appassionati collezionisti o semplicemente intenzionati a vendere o scambiare oggetti o abbigliamento come, ad esempio, carte pokemon, sneakers, fumetti e manga, robot e memorabilia, giochi, libri. A loro saranno offerti a titolo gratuito 10 posteggi da 10 metri quadrati ciascuno al coperto sotto le logge del Pavaglione. Le nuove generazioni sono già fortunatamente vicine alla moda circolare e al riuso come pratica di consumo – precisa - e spesso, nelle ultime edizioni, abbiamo visto dei giovanissimi partecipare al banco dei genitori. L’idea è quella quindi di offrire loro la stessa opportunità e di contribuire come festival alla crescita di una generazione di futuri espositori e consumatori consapevoli". L’età richiesta per l’ammissione alla ’Next Vintage Generation’ è compresa fra i 13 ed i 17 anni. Per partecipare occorre inviare la propria candidatura a segreteria@vintageperungiorno.com. In risposta verrà inviato un modulo che il genitore dovrà compilare. I posti saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste. Ma le sorprese non finiscono qui. In entrambi i weekend sarà allestita alle Pescherie una mostra unica a tema Cinema in collaborazione con il Cineclub Italo Zingarelli, verranno proposte visite guidate all’archivio dell’Angelo Vintage Palace e il programma sarà arricchito da vintage photoset, inaugurazioni, presentazioni di libri, esposizione di moto d’epoca, party diversi sul giardino pensile della Rocca e food truck.

Monia Savioli