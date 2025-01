Torna l’Ultramaratona della Pace

A Traversara domenica 12 gennaio alle 9 dal centro civico ‘Leonardi’ parte la 16esima edizione dell’‘Orva Ultramaratona della Pace sul Lamone-Trofeo Vittorio Costetti e Adalgisa Di Nardo’, il cui ricavato va a favore degli alluvionati. La gara è organizzata da Krakatoa Sport con Terzo Tempo Trail Asd, Traversara in Fiore e il Consiglio di zona di Traversara, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. Il circuito di 6.430 metri tra Traversara e Bagnacavallo, al 70% su asfalto e al 30% su strade bianche e trail, verrà ripetuto sette volte per 45 chilometri totali. "Traversara vuole risorgere e il mondo podistico nazionale – commenta Enrico Vedilei di Krakatoa Sport – non si è dimenticato di questa bellissima e accogliente cittadina". Info. 347.3678331.