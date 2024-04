Torri Hamon in consiglio: "Una può essere salvata"

“Una torre Hamon si può salvare. Michele e Daniele, provateci”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), è il question time che verrà discusso oggi in consiglio comunale (si comincia alle 15.30). Interessante la ricostruzione della vicenda che Ancisi fa nel suo question time. "Da quando, il 27 marzo scorso, il sindaco aveva sorprendentemente annunciato che si rende “necessario e non rimandabile” l’intervento di demolizione delle torri Hamon nell’ex Sarom, la Soprintendenza di Ravenna è sembrata assorta in un silenzio assordante. Non è stato esattamente così – spiega il consigliere di opposizione –. Il 28 marzo, rispondendo a Italia Nostra, la Soprintendente Federica Gonzato aveva scritto: “Stiamo apprendendo dai giornali quanto da voi comunicato. Questa Soprintendenza sta procedendo a ricerche d’archivio ed approfondimenti per raccogliere i dati".

Ora si scopre che già il giorno dopo la stessa Gonzato aveva scritto al sindaco: "Nello spirito di collaborazione fra enti, questa Soprintendenza, ai fini delle valutazioni di competenza, chiede al Comune di fornire dati aggiuntivi al fine di conoscere la data comprovante l’anno di esecuzione delletorri Hamon". Questa data è infatti decisiva perché, se la zona ex Sarom è ancora dell’ENI (come sembra, anche se non è certificato), dunque di proprietà privata, ma le torri hanno 70 anni (o forse solo un po’ di meno), la Soprintendenza può pur sempre avviare la verifica del loro interesse culturale, fermando i lavori in attesa che la procedura abbia esito, non certo a breve termine". La settimana scorsa Italia Nostra, “Save Industrial Heritage”, Spazi Indecisi e Aipai "hanno trasmesso al sindaco una diffida chiedendogli di ricevere copia dell’eventuale nota di risposta del Comune di alla richiesta della Soprintendenza del 29 marzo, dall’altro notificandogli di non consentire la demolizione della torre Hamon posta più a nord-est, fino a che non avesse dato risposta alla Soprintendenza e questa non ne avesse compiuto la valutazione". Italia Nostra, che organizza oggi in piazza del Popolo un presidio alle 14.45, chiede che sul valore delle Torri Hamon si esprima l’Ordine degli Ingegneri.