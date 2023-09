"Tragedia in piscina a Cervia (Ravenna): annegato un 43enne"

CERVIA (Ravenna)

Era in piscina con sua figlia, in vacanza. L’ha aiutata a uscire dall’acqua ma lui ha deciso di restare ancora un po’, a godersi il pomeriggio. Ma non è andata come pensava e Baldovino Botticelli, 43 enne del Fermano, è morto in quella piscina: l’ipotesi principale formulata dagli inquirenti, confermata dalle prime verifiche compiute, è che si sia trattato di un malore forse dovuto a una cardiopatia.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì in un hotel di Cervia, dove l’uomo si trovava in vacanza assieme alla moglie e alla figlia di sette anni.

Baldovino viveva nella cittadina marchigiana di Montegranaro, dove era molto conosciuto. Era il figlio di Livio Botticelli, storico amministratore locale deceduto qualche anno fa, e fratello di Boris Botticelli, morto ancora prima a causa di un incidente in moto.