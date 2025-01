Traversara, gli alluvionati incontrano le istituzioni

A Traversara di Bagnacavallo sono ripartite molte attività economiche, mentre continua il lavoro dei volontari. Ora però, come si legge in una nota firmata da Luisa Babini e Angelo Ravagli, coordinatori degli aiuti Traversara, e Maria Grazia Morelli, presidente del consiglio frazionale, "occorre cambiare passo. è necessario un incontro pubblico di tutta la cittadinanza con le Istituzioni per parlare di futuro, di ricostruzione e di sicurezza del paese". Per questo Babini, Ravagli e Morelli hanno scritto una lettera al sindaco di Bagnacavallo, Matteo Giacomoni, per chiedere un incontro pubblico, anche alla luce della recente nomina del nuovo commissario alla ricostruzione Fabrizio Curcio. Nella lettera si chiede inoltre al primo cittadino di farsi parte attiva al fine di fare il possibile per avere all’incontro il presidente della Regione Michele de Pascale.

"Abbiamo affrontato la fase dell’emergenza – continuano Babini e Ravagli –, cercando di provvedere alle esigenze immediate. Ora occorre ragionale sul futuro di Traversara, sulla sua sicurezza, sulla pulizia del fiume e sulla ricostruzione delle case abbattute e danneggiate".

Il sindaco Giacomoni ha risposto indicando nel 15 gennaio alle 18.30 al bar Dante la data e il luogo per l’incontro a cui parteciperà anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. All’appuntamento si parlerà di messa in sicurezza dell’intero territorio, del Lamone, di tempi e modi per provvedere alla pulizia interna del fiume e, contestualmente, si chiederanno notizie certe sulla ricostruzione in tempi più brevi possibile.