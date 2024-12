Treni Faenza-Ravenna. Aggiustati alcuni orari

Dal 7 gennaio sulla linea ferroviaria Faenza-Ravenna ci saranno delle piccole variazioni di orario per alcune corse a seguito dell’introduzione della nuova coppia di treni regionali veloci messi a disposizione da viale Aldo Moro per migliorare i collegamenti da Bologna alla Romagna ed entrati in circolazione dal 9 dicembre. L’assessorato Mobilità e Trasporti dall’entrata del nuovo orario invernale del 16 dicembre 2024, ha infatti avviato un confronto tecnico con Trenitalia Tper e Rfi che ha portato a una piccola modifica con l’obiettivo di agevolare chi usa il treno quotidianamente per recarsi sui luoghi di lavoro. In particolare, le modifiche interesseranno la tratta Faenza-Ravenna attraverso una rimodulazione del servizio e garantendo al tempo stesso un’alternativa di viaggio entro 30 minuti. Queste le modifiche, che saranno operative dal 7 gennaio: il treno 17584 sarà anticipato e arriverà a Ravenna 5 minuti prima, alle 7:16, e a Faenza 6 minuti prima, alle 7:49. Anticipato anche il treno 17589 che arriverà a Faenza 8 minuti prima, alle 8:01, e sempre 8 minuti prima a Ravenna, 8:33. Saranno invece posticipati i treni 17586, con arrivo a Ravenna alle 7:43, 8 minuti dopo, e a Faenza alle 8:21, 14 minuti dopo, e il 17583 che arriverà a Castelbolognese due minuti dopo, alle 7:52, e a Faenza sempre due minuti dopo, alle 8:36. Si tratta di alcune ottimizzazioni di orario messe in atto dopo un monitoraggio nei primi giorni dall’avvio del nuovo orario invernale, finalizzate ad agevolare gli utenti.