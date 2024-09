Trovato riverso in mare. Inutili i tentativi di rianimarlo

Un bagnante di 74 anni è deceduto presumibilmente in seguito a un malore, forse seguito da annegamento, che lo ha colto mentre attorno alle 13 stava facendo il bagno davanti alla spiaggia libera che si trova tra Marina Romea e Porto Corsini.

Ad accorgersi delle condizioni dell’uomo - ormai privo di sensi sul pelo dell’acqua - sono stati altri bagnanti i quali lo hanno prima trascinato sulla battigia per poi iniziare le manovre di primo soccorso. Nel frattempo è stato allertato il più vicino bagnino di salvataggio il quale, non appena giunto sul posto, ha iniziato tutte le manovre di respirazione cardiopolmonare previste dai protocolli di salvataggio.

Sul posto è giunto anche il coordinatore del servizio salvamento oltre agli operatori del 118 con ambulanza ed elicottero con medico rianimatore a bordo: ma per il bagnante non c’è stato nulla da fare. Il medico al termine non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti pure i militari della capitaneria di porto che, come di prassi, vaglieranno l’accaduto per dissipare eventuali dubbi. L’ipotesi del malore è avvalorata dal fatto che al momento del recupero, il corpo del 74enne si trovasse in acque ancora relativamente basse. Le alte temperature di ieri con assenza di vento, potrebbero costituire ulteriore tassello verso l’ipotesi malore in spiaggia.