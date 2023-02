Ultimi giorni per l’Expo presepi

Ultimi due giorni, oggi e domani, per visitare Expo presepi, una grande mostra di natività antiche e contemporanee allestita in un capannone di 250 metri quadrati nella periferia nord ovest di Lugo, in via Lanfranco Gessi 25. Si tratta della prima esposizione così vasta realizzata a Lugo, con oltre 100 presepi e natività di ogni tipo e grandezza provenienti da varie parti d’Italia e alcuni dal Tirolo e dalla Spagna. Apertura negli orari 10-13 e 14.30-18.30, biglietti interi a 5 euro e ridotti a 2.