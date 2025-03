Un corso del Csi per usare il defibrillatore

Il comitato territoriale Csi di Ravenna ha deciso di aprire una nuova serie di corsi per imparare le manovre di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree con l’utilizzo del defibrillatore. Il corso, che si svolge in presenza nella sede del comitato Csi di Ravenna in via Bramante, ha una durata di circa 4 orei, con alcune parti teoriche e altre pratiche su appositi manichini. A tenere i corsi, aperti a tutti, non solo agli operatori sanitari, è Silvia Tonegutti, istruttore Bls American Heart Association. Si comincia lunedì prossimo. Iscrizioni: . 331-3108750.