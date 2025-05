Oggi pomeriggio in piazza del Popolo la manifestazione ‘Faenza per Gaza’

Una grande kefiah collettiva colorerà oggi piazza del Popolo, dove a partire dalle 17.30 è in programma la manifestazione ‘Faenza per Gaza – Reading per la Palestina libera’, "un momento collettivo di denuncia del genocidio e solidarietà con il popolo palestinese". L’evento, promosso da cittadine e cittadini indipendenti, "nasce come risposta all’indifferenza verso il massacro in corso nella Striscia di Gaza, dove – secondo fonti autorevoli come le Nazioni Unite, Amnesty International e la relatrice speciale Francesca Albanese – si sta consumando un genocidio. Con oltre 60mila morti e 120mila feriti accertati, la distruzione del popolo palestinese da parte di Israele avviene attraverso bombardamenti su scuole, ospedali e campi profughi, blocco degli aiuti umanitari, uso sistematico della fame come arma di guerra, uccisione deliberata di giornalisti, medici, insegnanti e bambini, costruzione di veri e propri campi di concentramento. A ciò si aggiunge la politica di apartheid e occupazione israeliana, che priva il popolo palestinese di diritti fondamentali". Il reading, a cura di collettivi e associazioni di Faenza e di città vicine, "sarà un’occasione di libertà di parola, con testimonianze, poesie e musica. Tra gli interventi è prevista la realizzazione di un’installazione collettiva: una grande e visibile kefiah palestinese. Portiamo in piazza i nostri corpi e la nostra solidarietà, senza bandiere di partiti o sindacati".

f.d.