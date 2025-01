Un fiore all’occhiello per Cervia. Ajello convocata in Nazionale

La Cervia Ginnastica Ritmica si tinge sempre più di azzurro. Sono ben tre le sue atlete che sono state convocate dalle nazionali e che fino alla prossima estate vivranno e si alleneranno al centro tecnico di Torino dove prepareranno gli Europei e i Mondiali. L’ultima ad essere stata convocata è Ludovica Ajello, classe 2011, che farà parte della squadra juniores formata dalle 2010 e dalle 2011, un riconoscimento conquistato dopo il terzo posto conquistato ai campionati italiani Gold Junior.

In questa squadra ci sarà anche Elisabetta Valdifiori (2010). Si attende soltanto l’ufficialità per l’ingresso di Allegra Jokic (2007) nella squadra senior delle Farfalle: la ginnasta ha disputato due allenamenti nazionali collegiali e tutto lascia presagire che entrerà nel gruppo. "Siamo davvero soddisfatte di questi riconoscimenti che vengono dati alla nostra società – spiega Simona Ravaioli, una delle allenatrici del team cervese – e che testimoniano come lavoriamo sin dalle atlete più giovani. Quest’anno sarà una stagione speciale per la nostra società, perché per la prima volta disputeremo il campionato di serie A1, il massimo torneo italiano. Oltre ad avversarie di livello altissimo, le nostre atlete vivranno anche un nuovo modo di gareggiare, perché scenderanno in pedana di sera e in palazzetti pieni di persone. Sarà un’esperienza molto formativa che non vediamo l’ora di iniziare e il nostro orgoglio è che disputeremo il campionato soltanto con atlete cresciute nel nostro vivaio con l’aggiunta di una straniera, senza bisogno di chiederne in prestito ad altre società. Questa filosofia ci ha permesso di conquistare la promozione nella massima serie e vogliamo continuare a seguirla".

Il campionato di serie A1 si svolgerà in tre tappe e inizierà il 22/23 febbraio a Chieti poi ci sarà quella a Forlì del 15/16 marzo e quella ad Ancona del 12/12 aprile. Le prime sedici delle dodici partecipanti si contenderanno lo scudetto nella Final Six di Torino del 17/18 maggio. Cervia ha come obiettivo la salvezza e per conquistarla dovrà arrivare almeno nona visto che retrocederanno le ultime tre. La classifica finale sarà composta sommando i punteggi di tutte e tre le prove.

Luca Del Favero