"Un futuro senza violenza sulle donne"

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Confartigianato della Provincia di Ravenna ha annunciato un progetto di grande rilevanza sociale, sviluppato dal Movimento donne impresa in collaborazione con il Movimento giovani imprenditori. Il progetto prevede la realizzazione di materiali informativi dedicati, che saranno resi disponibili a partire dal 2025. Questi materiali, studiati con attenzione per essere chiari e visibili, conterranno indicazioni utili per entrare in contatto con i principali centri antiviolenza della provincia di Ravenna. I materiali verranno distribuiti attraverso gli uffici territoriali di Confartigianato Ravenna e saranno messi a disposizione degli associati che desiderano esporli nei loro luoghi di lavoro: negozi, botteghe, uffici, aziende e pubblici esercizi. Inoltre, saranno esposti anche all’interno degli uffici di Confartigianato. Il Movimento Confartigianato donne impresa, composto da imprenditrici impegnate a costruire una comunità più equa e solidale, guida questo progetto con dedizione e competenza. Al loro fianco, il Movimento giovani imprenditori, che rappresenta il dinamismo e la visione delle nuove generazioni, tra cui molte giovani donne, apporta energia e innovazione alla sensibilizzazione sul territorio.

Questa sinergia tra i movimenti dimostra come Confartigianato non sia solo un rappresentante del mondo imprenditoriale, ma anche un attore sociale. Il lancio del progetto il 25 novembre 2024 segna l’inizio di un percorso che si concretizzerà nel 2025 con la distribuzione dei materiali informativi. Confartigianato invita fin da ora tutti gli associati e la cittadinanza a unirsi in questa iniziativa, contribuendo attivamente alla diffusione di un messaggio fondamentale: la violenza sulle donne deve essere combattuta con consapevolezza, educazione e solidarietà.