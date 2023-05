Un incontro sul welfare all’Hotel Cube di Ravenna

Il welfare civile è uno dei pilastri sul quale costruire il benessere delle nostre comunità, così come il welfare aziendale rappresenta una opportunità per impresa e dipendenti in termini di agevolazioni e benefici. Confartigianato della Provincia di Ravenna ha ritenuto necessario dedicare una giornata di approfondimento su queste importanti tematiche, in programma giovedì prossimo, 18 maggio, all’Hotel Cube di Fornace Zarattini: ‘Come il welfare civile ed aziendale contribuiscono al benessere di un territorio, favorendone l’economia circolare’. La mattinata sarà dedicata al ‘welfare civile’ e all’attenzione al benessere della comunità. Al centro del dibattito vi saranno il rapporto dei singoli cittadini e delle famiglie con la Pubblica amministrazione e con gli enti del terzo settore

Dalle 18 alle 19.30 sarà la volta dei workshop sul welfare aziendale dedicati alle imprese. Strettamente connesso a quello civile, il welfare aziendale può dare risposte in termini di benessere per l’intera comunità, favorendone l’economia circolare attraverso il mantenimento delle spese all’interno del territorio. Per un welfare a 360° ‘su misura’ di imprese, lavoratori e territori, Confartigianato Ravenna ha scelto come partner la piattaforma welfare TreCuori.

Per illustrare quella che è l’operatività del welfare aziendale, come si può attivare e quali sono le sue tipologie, durante l’evento avranno luogo 2 workshop, dedicati rispettivamente alle micro e piccole aziende e a quelle medie e grandi. È inoltre prevista una dimostrazione pratica sull’utilizzo della piattaforma welfare TreCuori, con particolare focus sulle agevolazioni e i benefici in favore di aziende e dipendenti. Il programma dettagliato della giornata, l’elenco dei relatori e le modalità di partecipazione per le imprese interessate, sono pubblicati sul sito www.confartigianato.ra.it.