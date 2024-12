Un patto tra eccellenze. Rosetti Marino e Unibo per progetti innovativi

Un accordo tra due eccellenze del territorio, Università di Bologna e Rosetti Marino Spa di Ravenna, per realizzare progetti di sviluppo tecnologico innovativi nel settore dell’energia onshore e offshore. Lo hanno firmato ieri nella sede dell’azienda il Rettore Giovanni Molari e l’Ad Oscar Guerra. Ha validità quinquennale e si concentrerà su attività di formazione dei dipendenti, orientamento al lavoro, tirocini ed esperienze postlaurea per studenti, laureati e laureandi che potranno sfruttarne anche il network internazionale.

Ad accogliere la delegazione bolognese, di cui facevano parte Claudio Melchiorri, delegato Unibo ai rapporti con le imprese e la ricerca industriale, e Valerio Cozzani, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, è stato il presidente di Rosetti Marino, Stefano Silvestroni, che ha sottolineato la costante apertura al nuovo e alle conoscenze scientifiche più moderne. Si tratta del rinnovo e dell’ampliamento di una precedente collaborazione con Fores Engineering, "rapporti importanti – ha detto Molari - che ci permettono di rimanere allineati sulle esigenze di ricerca e formazione delle aziende. Inoltre, le tematiche che andremo a sviluppare sono rivolte alla transizione energetica e alla decarbonizzazione, temi che richiedono competenze trasversali che il nostro ateneo è in grado di fornire".

"Dal 2019 con la nostra società controllata Fores Engineering – ha affermato Guerra - sono state sviluppate molte progettualità su temi di innovazione critici per Rosetti Marino grazie anche alle competenze interdisciplinari del mondo accademico a cui abbiamo potuto attingere. L’innovazione tecnologica e la formazione sono strumenti fondamentali per il raggiungimento dei futuri obiettivi di decarbonizzazione". Dal 2019 sono stati stipulati contratti di ricerca e consulenza con varie entità del Gruppo e dal 2020 cofinanziati due assegni di ricerca. Sono stati ospitati studenti per lo svolgimento di oltre 40 tirocini e la preparazione di tesi di laurea e ha finanziato una borsa di studio per il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica al Campus di Forlì. Oltre la metà dei dipendenti di Rosetti Marino si è laureata a Bologna, quindi è sempre stato fondamentale poter contare sull’ateneo.

"Il corso di laurea in Ingegneria Offshore a Ravenna è per noi un vantaggio, perché ci aiuta a mantenere rapporti di collaborazione e a selezionare i giovani migliori per portarli nella nostra azienda". L’università è un generatore di gran parte della professionalità anche nel settore della chimica e della petrolchimica e su questo Guerra ha affermato che "il presidio su Ravenna va conservato in maniera forte dall’Ateneo". Al termine dell’incontro, la visita a Marina di Ravenna al cantiere della società che progetta, realizza e fornisce impianti onshore e offshore per l’oil&gas, le rinnovabili e la carbon neutrality, ed è attiva nella costruzione navale.

Maria Vittoria Venturelli