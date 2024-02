Un piccolo borgo in via Mingaiola

Al Mercato Coperto, alle 17.30 di oggi pomeriggio , si parlerà della riqualificazione urbanistica di via Mingaiola, traversa di via Fiume Abbandonato a ridosso di piazza Baracca e Porta Adriana. Si tratta di un progetto di Ala Immobiliare Srl realizzato in collaborazione con Gabetti Home Value, affidato allo studio di architettura ravennate Nuovostudio.

L’idea è quella di creare un nuovo borgo eco-sostenibile a pochi passi dal centro storico della città, costituito da ville e appartamenti di pregio per un’esperienza abitativa green. Il piccolo borgo ospiterà 17 soluzioni abitative. L’innovativo progetto – ribattezzato ’Mi.Ra. Exclusive Residence’ e commercializzato da Fabrizio Savorani di Gabetti Franchising Ravenna e Gruppo Savorani – verrà presentato oggi pomeriggio nel corso di un incontro aperto al pubblico.

Ad introdurre il tema sarà l’assessore all’Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Ravenna, Federica Del Conte, poi sono previsti gli interventi di Gianluca Bonini di Nuovostudio e ai protagonisti dell’investimento, Enrico Cestari, direttore di Gabetti Home Value, e Giacomo Sebastiani, amministratore unico di Ala Immobiliare.

Nella foto: un rendering del progetto