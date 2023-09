Un sospetto caso di dengue a Castello

Un sospetto caso di dengue a Castel Bolognese. È quanto si teme abbia contratto un residente della cittadina, rientrato da poco da una vacanza all’estero con diversi sintomi sospetti. Il paziente non è grave: si trova infatti a casa, in attesa di un miglioramento delle condizioni cliniche. Nel frattempo l’Ausl lo ha sottoposto a una serie di esami per chiarire se si tratti o meno di un caso di dengue.

"Quest’oggi (ieri, ndr) l’Ausl ci ha comunicato la presenza a Castello di un sospetto caso di febbre da virus dengue su una persona di rientro dall’estero – ha scritto ieri il Comune online –. Nell’attesa dell’esito degli esami che arriveranno nelle prossime ore, abbiamo attivato il protocollo sanitario previsto. Seguiranno comunicazioni".

L’Igiene pubblica dell’Ausl si sta adoperando per i trattamenti contro le zanzare, che sono veicoli della malattia: per tre giorni consecutivi alle prime luci dell’alba verranno eseguiti entro 100 metri dall’abitazione in cui vive il paziente. Si tratta di trattamenti adulticidi che verranno eseguiti porta a porta e nelle aree pubbliche.

La dengue è causata da quattro virus simili ed è trasmessa dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus, che circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni. Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate, mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea, vomito e irritazioni della pelle che possono comparire alcuni giorni dopo la febbre. In casi rari può risultare fatale.