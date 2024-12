Una mostra di Linea Rosa

È stata inaugurata alla Biblioteca Oriani di Ravenna la mostra ’“Ravenna città fiorita’ della fotografa Elena Fiore, a cura di Linea Rosa. La mostra resterà visitabile fino a venerdì 13 dicembre grazie alla presenza dei volontari e delle volontarie dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco sezione di Ravenna.

L’evento è stato anche l’occasione per donare una mattonella de ’I Fiori di Ravenna - Ravenna città amica delle donne’ alla biblioteca e, contestualmente, una al orefetto uscente Castrese De Rosa, come gesto di ringraziamento per il sostegno che hanno rispettivamente dato nel tempo all’associazione guidata dall’instancabile Alessandra Bagnara.